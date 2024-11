Secondhand-Shopping am Stephansplatz: Carla eröffnet im ersten Bezirk

Flankiert von einem Juwelier und dem Dommuseum hat am Stephansplatz 5 eine neue Boutique eröffnet – zumindest sieht das Geschäft von außen so aus. Denn eigentlich handelt es sich bei der vermeintlichen Luxus-Boutique um einen neuen Secondhand-Shop der Caritas.

Und die Eröffnung der dritten Carla-Filiale in Wien scheint sehnlichst erwartet: Noch vor der Eröffnung – die findet am 21. November statt – drängten am Dienstag die ersten Kundinnen und Kunden ins Geschäft. Für Wien ist ein Secondhand-Shop an derart prominenter Adresse schließlich etwas völlig Neues.

Skandinavisches Vorbild

„Ganz nach dem skandinavischen Vorbild wollen wir die Carlas dorthin bringen, wo die Menschen sind“, sagt Projektleiter Oliver Türkoglu. Seine Vision: Sechs Carla-Läden in Wien, alle binnen ungefähr 15 Minuten öffentlich erreichbar. Diesem Ziel ist die Caritas nun einen großen Schritt näher gekommen.