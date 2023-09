Carla-Filiale auf der Mariahilfer Straße geht in die Verlängerung

Das locke ein anderes Publikum an. „Von allen Carla-Filialen haben wir hier durchschnittlich das jüngste Klientel“, sagt Türkoğlu. Dieses Publikum sei „Thriften“ – also das Einkaufen in Secondhand-Läden – gewohnt. „Sie zielen auf einen ganz besonderen Stil ab. Die ganz verrückten Teile fliegen hier quasi raus.“ Heterogen sei die Kundschaft deshalb aber nicht. Auch Familien oder Touristen kommen in den Laden. „Den Trench Coat zum Beispiel wollen sowohl die Älteren als auch die Jüngeren. Da kommt es dann darauf an, wer schneller ist.“

Viele Aspekte in nur einem Geschäft

Genauso vielseitig wie die Kundschaft seien auch die Motivationen, hierherzukommen. Zum einen der Klimaschutz, zum anderen der soziale Aspekt. „Aber auch Menschen, die günstige Kleidung benötigen, kommen her. All das funktioniert parallel in einem Geschäft“, sagt Türkoğlu.