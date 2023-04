Auf Schatzsuche im neuen Second-Hand-Shop der Caritas

In der neue Filiale der Caritas-Second-Hand-Läden wird Kleidung nicht nach Stück bezahlt, sondern nach Gewicht. Das Kilo kostet 35 Euro. Das ist operativ einfacher zu bewerkstelligen, sagt Oliver Türkoğlu, der die neue Carla-Filiale geplant hat. Aber nicht nur das: "Ich finde das auch demokratischer", sagt Türkoğlu.

"Vintage-Kilo-Konzept"

Wird nämlich nicht nach Kilo gezahlt, entscheiden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach ihrem Ermessen über die Preise. Und das ist schwierig - und mitunter vielleicht nicht ganz nachvollziehbar.

Für die neue Carla-Filiale wurde deshalb auf das bekannte, allerdings nicht weit verbreitete Vintage-Kilo-Konzept gesetzt. (In den anderen beiden Carla-Läden am Mittersteig im 5. Bezirk und in Floridsdorf wird nach Stück bezahlt, Anm.)

Kleidung nach Kilo, Accessoires pro Stück

Dafür stehen in dem 400 Quadratmeter großen Geschäft in jedem der zwei Stöcke eine Probewaage, wo die Kundinnen und Kunden ihre Funde abwiegen können und so vor dem Kauf wissen, wie viel sie zahlen werden und wie viel welches Teil gekostet hat. Schuhe, Accessoires und Geschirr werden dagegen nach Stück bezahlt.