Schwimmen ab 2. Mai: Wiens Bäder heuer wieder mit regulärem Saisonbeginn

Zwei Jahre lang erfolgte der Start der Wiener Bädersaison pandemiebedingt verspätet - nun kehrt man wieder zum gewohnten Zeitplan mit Auftakt im Mai zurück. Ab 2. Mai sind die städtischen Schwimmanlagen wieder geöffnet. Das teilten der zuständige Stadtrat Christoph Wiederkehr (NEOS) und der Leiter der Bäderabteilung MA 44, Hubert Teubenbacher, am Freitag bei einem Besuch im Schafbergbad mit.

Rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren seit Anfang April im Einsatz, um insgesamt 603.420 Quadratmeter Liegefläche zu pflegen, 26.474 Kästchen, 9.103 Kabinen und circa ebenso viele Sonnenliegen zu reinigen, hieß es heute. Insgesamt 31.132 Quadratmeter Beckeninhalt wurden entleert und die Schwimmbecken nach intensiver Reinigung wieder befüllt.

Kein reduziertes Ticketangebot mehr

Wien verfügt über 17 städtische Sommer- und elf Familienbäder - wobei Sportstätten, die von der Wien Holding verwaltet werden, in dieser Statistik nicht enthalten sind. Zu letzteren gehört etwa das Stadionbad. Corona-Beschränkungen, also etwa reduziertes Ticketangebot, gibt es heuer nicht mehr. Mittels "Corona-Ampel" wurde zuletzt online angezeigt, wann das Kontingent erschöpft war. Die Auslastung wird zwar auch heuer wieder in Echtzeit dokumentiert - dass kein Einlass mehr möglich ist, soll aber nur in Ausnahmefällen bei sehr großem Andrang vorkommen, hieß es.

Schwimmunterricht nachholen

Ein neues Angebot in den Bädern ist eine direkte Folge der Corona-Geschehnisse: In den Sommerferien können Wiener Schulkinder ihren wegen Lockdown und Bäderschließungen versäumten Schwimmunterricht nachholen. Das Angebot richtet sich an alle Kinder, die in den vergangenen drei Schuljahren die dritte Klasse Volksschule besucht haben. Für alle Schulkinder der betroffenen Jahrgänge gilt auch ein sechsmaliger Gratiseintritt für Hallen- und Freibäder von Anfang Juli bis Ende September 2022 mit einer erwachsenen Begleitperson.

Neue Bauprojekte

Auch einige Bauprojekte werden in der Saison 2022 fertiggestellt: So wird etwa im Strandbad Gänsehäufel die Erneuerung des Wellenbeckens Anfang Juni abgeschlossen. Im Sommerbad Simmering entsteht ein neues Kinderbecken und in einigen Anlagen sind neue Sportplätze vor Fertigstellung. Auch der im Vorjahr durch Brandstiftung zerstörte Umkleidetrakt im Sommerbad Großfeldsiedlung wurde wiederaufgebaut.