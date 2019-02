Schwer verletzt: Sohn ging mit Messer auf seine Eltern los

Am Mittwoch zu Mittag soll ein 48-jähriger Mann seine 71-jährige Mutter und seinen 73-jährigen Vater mit einem Küchenmesser attackiert haben. Der Vorfall ereignete sich in der Wohnung der Eltern in der Neilreichgasse in Favoriten. Die Eltern wurden beide schwer verletzt.

Der Vater erlitt Stiche in den Kopf und in den Brustbereich. Er war laut Harald Sörös, Sprecher der Wiener Polizei, in Lebensgefahr. Die Mutter dürfte er zwischen Lippe und Nase erwischt haben. Beide wurden in Spitäler gebracht. Mittlerweile ist der Vater stabil, befindet sich im Spital aber auf der Überwachungsstation, wie eine Sprecherin mitteilte.

Wegen Mordverdachts angeklagt

Ein Zeuge bemerkte die beiden betagten Opfer im Stiegenhaus, als diese um Hilfe riefen und verständigte die Polizei. Die Beamten nahmen den Taverdächtigen fest und stellten die Tatwaffe sicher. Der 48-Jährige wurde wegen Mordverdachts angezeigt und befindet sich in Untersuchungshaft. Er dürfte psychisch krank sein, ein Gutachten steht aber noch aus.