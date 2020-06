Ein 17-Jähriger ist am Pfingstmontag mit einem Fahrrad auf einer Rampe in einem Skaterpark in Wien-Liesing gestürzt und hat sich dabei schwere Kopfverletzungen zugezogen.

Der Unfall passierte gegen 17.30 Uhr im Fridtjof-Nansen-Park. Der Jugendliche wurde von der Berufsrettung erstversorgt und ins Krankenhaus gebracht.