Vergangene Woche hat in einem Nebengebäude der historischen Hermesvilla in Wien-Hietzing das Dach gebrannt. Nun steht die Ursache für das Feuer fest. Laut Polizei soll der Brand im Rahmen von technischen Arbeiten (Schweiß-/Lötarbeiten) entstanden sein, wie es auf APA-Anfrage am Dienstag hieß. Aus polizeilicher Sicht sei die Sache abgeschlossen.