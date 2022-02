Fahrrad- und E-Bike-Diebstähle in Höhe von 45.000 Euro in Wien geklärt

Ein Mann fuhr in der Nacht auf Sonntag auf einem Damenrad in der Koloniestraße in Wien-Floridsdorf. Da er einer Funkwagenbesatzung verdächtig auffiel, haben sie den 19-Jährigen angehalten. Bei der Kontrolle fand die Polizei im Rucksack des Slowaken offensichtliches Einbruchswerkzeug. Weiters konnte der Mann die Herkunft des Fahrrades nicht eindeutig erklären.

In der Nähe des Einsatzortes haben die Beamten eine weitere verdächtige Person bemerkt, die sofort zur Flucht ansetzte. Im Zuge einer Sofortfahndung konnte der 23-Jährige angehalten werden, auf der Fluchtroute wurde vermutlich zurückgelassenes Einbruchswerkzeug gefunden.

30 Einbruchsdiebstähle

Das Damenfahrrad konnte einem aufgebrochenen Kellerabteil an der Ottilie-Bondy-Promenade zugeordnet werden, weshalb beide Slowaken festgenommen wurden.

Ermittlern der Polizeiinspektion Hermann-Bahr-Straße gelang es, den beiden Männern über 30 weitere Einbruchsdiebstähle von Fahrrädern und E-Bikes zuzuordnet. Der Wert der Beute liegt bei zirka 45.000 Euro.

An der "vermeintlichen Wohnandresse" der Festgenommenen konnte die Polizei vier offensichtlich gestohlene Fahrräder sicherstellen. In einer ersten Vernehmung zeigten sich die Tatverdächtigen teilweise geständig, der 23-Jährige wurde in eine Justizanstalt gebracht.

