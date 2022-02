Ohne Licht unterwegs: Junger Radler in Wien von Auto erfasst

Am Sonntagabend kam es in der Siemensstraße in Wien-Floridsdorf zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Auto. Dabei wurde der Fahrradlenker leicht verletzt.

Zuvor soll ein 41-Jähriger mit seinem Auto auf der Siemensstraße Richtung Thayagasse gefahren sein, als ein 18-jähriger Radler versucht haben dürfte, eine Radfahrerüberfahrt zu queren.

Nach Angaben der Polizei kam es dabei zu einem Zusammenstoß trotz unmittelbarem Bremsmanöver. Die Beamten stellten vor Ort fest, dass das Fahrrad des jungen Mannes für die Nachtstunden nicht über die vorgeschriebene Beleuchtung verfügte.

Tipps für Radfahrer

Um Verkehrsunfälle wie diese zu vermeiden, hat die Wiener Polizei einige Tipps für die Ausstattung eines Fahrrads veröffentlicht. Demnach muss ein Fahrrad generell nach vorne mit weißem und nach hinten mit einem roten Rückstrahler bzw. Rückstrahlmaterialien ausgestattet sein. Weiters müssen an den Pedalen gelbe Rückstrahler sowie an den Reifen weiße oder gelbe Rückstrahler oder -materialien angebracht sein.

Bei Dunkelheit muss das Fahrrad mit einem weißen, nach vorne strahlenden, und einem roten, nach hinten strahlenden, Scheinwerfer ausgestattet sein. Nähere Informationen dazu gibt es in der Fahrradverordnung.

