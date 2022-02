Ein Zeuge beobachtete in der Donaustadt in der Nacht auf Montag zwei Männer, die in den Fahrradabstellraum eines Wohnhauses einbrachen und rief die Polizei. Die Tatverdächtigen flüchteten mit zwei Fahrrädern.

Im Zuge einer Sofortfahndung konnten die Beamten die Flüchtenden entdecken. Ein 23-Jähriger (Staatsbürgerschaft: russische Föderation) konnte angehalten und festgenommen werden. Vom zweiten Tatverdächtigen fehlt jede Spur. Er ließ das Fahrrad zurück und flüchtete zu Fuß. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: