Österreichisches Schwarzes Kreuz: Weniger Spenden für Kriegsgrabpflege

Dabei werden in Wien die Spenden besonders dringend gebraucht: Von den 1 bis 1,3 Millionen Euro , die das ÖSK österreichweit jährlich an Spenden einnimmt, werden allein rund 100.000 Euro für die Gräber in Wien verwendet.

Im Boden versunken

Auf das BMI könnte in naher Zukunft aber auch noch eine weitere größere Baustelle zukommen. Die Kriegsgräberanlage für die Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg am Zentralfriedhof, an der über 20.000 Tote begraben sind, müsste saniert werden. „Die Grabplatten versinken im Boden“, so Heitz. 110 Jahre nach Ende des Ersten Weltkrieges, im Jahr 2028, könnte es so weit sein. Genaue Pläne gebe es aber noch nicht.