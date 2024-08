450 Gräber saniert: Jüdischer Soldatenfriedhof wiedereröffnet

Mit einem Festakt am Wiener Zentralfriedhof ist der jüdische Soldatenfriedhof des Ersten Weltkriegs am Donnerstagnachmittag wiedereröffnet worden.

"Auch heute kommt die jüdische Bevölkerung nicht zur Ruhe"

"Es ist Teil unserer Verantwortung all jener zu gedenken, die in den beiden Weltkriegen ihr Leben lassen mussten. Wir erinnern uns daher heute der österreichisch-ungarischen Soldaten jüdischen Glaubens im Ersten Weltkrieg als Ausdruck einer modernen und zeitgemäßen Gedenkkultur", so Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) in einer Aussendung. Der Einsatz jüdischer Soldaten sei nach dem Ersten Weltkrieg nicht nur vergessen worden, im Holocaust seien dann deren Familien vertrieben oder ermordet worden. Das Innenministerium ist gesetzlich für den Erhalt und die Pflege der Kriegsgräber des Ersten und Zweiten Weltkriegs zuständig.