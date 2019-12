Schwarzarbeit: Gesamtes Personal in Wiener Lokal festgenommen

Fremdenpolizei und Finanzpolizei führten am Freitagabend eine Kontrolle in einem Veranstaltungslokal in Wien-Meidling durch. Dabei wurde das gesamte Gastronomiepersonal wegen des Verdachts fehlender Aufenthaltsgenehmigungen und der Schwarzarbeit festgenommen.

Es handelte sich um fünf Männer und sechs Frauen aus Serbien im Alter zwischen 21 und 51 Jahren. Der Betreiber des Lokals, das regelmäßig für Hochzeiten gebucht wird, wurde angezeigt.