Schulterschmerzen in der Intimzone „behandelt“: Patientinnen belasten Arzt

Die Patientinnen hatten Schmerzen in der Schulter oder an der Ferse. Behandelt wurden sie von einem Orthopäden in Wien mit einer intravaginalen Untersuchung: Im Wiener Landesgericht für Strafsachen stand am Dienstag deshalb ein Mediziner vor Gericht. Ihm wird vorgeworfen, drei Frauen sexuell missbraucht zu haben. Doch der Herr Doktor sieht kein Fehlverhalten: „Ich wollte nur die Beschwerden den Patienten lindern.“