Schulstart: Wien eröffnet zwei neue Campus-Standorte

Im 11. Bezirk geht die ganztägig geführte Volks- und Mittelschule in der Bürgerspitalwiese mit Schulstart in Betrieb. Auf 7.900 Quadratmetern wurden insgesamt 33 Bildungsräume geschaffen. Ein weiterer Standort konnte in der Seestadt fertiggestellt werden.

"Umwelttechnisches Vorzeigeprojekt"

Der Bildungscampus Liselotte Hansen-Schmidt ist ebenfalls eine ganztägige Bildungseinrichtung und bietet rund 1.100 Kindern und Jugendlichen Platz. Er wurde heute, Dienstag, von Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (NEOS) und Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy (SPÖ) feierlich eröffnet."Wien investiert allein im heurigen Jahr über 50 Mio. Euro in moderne Bildungseinrichtungen und zusätzliche 31 Mio. Euro in Schulsanierungen.

Der Bildungscampus Liselotte Hansen-Schmidt ist nicht nur in pädagogischer Hinsicht ein Flaggschiff der Wiener Bildung, er ist auch aus umwelttechnischer Sicht ein absolutes Vorzeigeprojekt und wird in Zukunft die Benchmark für alle Neubauten im Bildungsbereich in Wien sein", hob der Ressortchef hervor.