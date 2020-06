Klassen auf dem Dach: Startschuss für Liesinger Bildungscampus

„Wir setzen hier auf gemeinsames Lernen von Kindern aus Schule und Kindergarten auf einer Ebene“, erklärt Czernohorszky. Konkret werden hier ein 12-gruppiger Kindergarten, eine 17-klassige Ganztagsvolksschule, vier Klassen Sonderpädagogik und eine 12-klassige Neue Mittelschule (NMS) untergebracht.

Open-Air-Unterricht

Die Bildungsbereiche sind mit flexibel nutzbaren Räumen und Terrassen ausgestattet, vorgesehen sind weiters auch Freiluftklassen auf den Dachflächen. Im ersten Stock wird auch eine allgemein zugängliche Dachterrasse errichtet.

Umgesetzt wird auch ein innovatives Energiekonzept: So entsteht hier ein „Low-Tech-Gebäude“ mit hoher Energieeffizienz. Vorgesehen sind ein spezielles Lüftungskonzept mit natürlicher Lüftung und Nachtlüftung und die Nutzung alternativer Energieträger Erdwärme und Sonnenenergie. „Damit wird das Gebäude energietechnisch weitgehend unabhängig“, betont Czernohorszky.

Wohnen für Alleinerziehende

In der unmittelbaren Umgebung tut sich aber noch einiges mehr. „Hier wächst ein neuer Stadtteil in Liesing. Gleich neben dem innovativen Bildungscampus entstehen in den nächsten Jahren rund 740 geförderte Wohnungen in der Gastgebgasse", kündigt Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal an.

Ein Schwerpunkt liege dabei auf Wohnmodellen für Alleinerziehende. "Auch im nahe gelegenen Stadtentwicklungsgebiet ,Carré Atzgersdorf‘ schaffen wir lebenswerten und leistbaren Wohnraum. Mit dem Campus haben die künftigen Bewohnerinnen und Bewohner Kindergarten und Schule ums Eck“, sagt Gaal.