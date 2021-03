Ehemaliges KH Floridsdorf wird zum Bildungscampus

Seit das alte Krankenhaus Floridsdorf im Mai 2019 als erstes Spital in das damals neu errichtete KH Nord (mittlerweile Klinik Floridsdorf) übersiedelt ist, steht der Gebäudekomplex in der Hinaysgasse leer.

Und wie Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr (Neos) am Dienstag bekannt gab, wird in die Gebäude auch niemand mehr einziehen. Sie werden abgerissen und an ihrer Stelle eine verschränkte Bildungseinrichtung errichtet.

Neben einem 7-gruppigen Kindergarten, einer 17-klassigen, ganztägig geführten, Volksschule und einer 16-klassigen, ebenfalls ganztägig geführten, Mittelschule sollen hier eine Musikschule, zwei teilbare Turnsäle und ein Jugendzentrum entstehen. Die Planung ist laut Stadt bereits weit fortgeschritten, die Inbetriebnahme für das Kindergarten- und Schuljahr 2024/25 geplant.

Freude bei den Verantwortlichen

"Es freut mich ungemein, dass wir mit dem Bildungscampus Hinaysgasse in einem Flächenbezirk wie Floridsdorf eine sehr moderne Bildungseinrichtung, in der mehr als 800 Kinder in den Kindergarten oder zur Schule gehen werden, errichten. Ich bin mir sicher, dass der Standort mit seinem innovativen Gesamtkonzept und der Bündelung von verschiedenen Bildungs- sowie Freizeit- und Sporteinrichtungen ein Vorbild für weitere Bildungsstätten sein wird", sagt Bildungsstadtrat Wiederkehr über das Projekt.