Probleme an Wiens Schulen: 5 Streitpunkte zwischen Neos und ÖVP

Deutschförderung

ÖVP: "Ein Drittel der Wiener Erstklässler versteht zum Schuleintritt den Lehrer nicht. 80% davon waren mindestens zwei Jahre im Kindergarten. Es ist vollkommen klar, dass es mehr Deutschförderkräfte in den Kindergärten braucht. Trotz großer Ankündigungen hat sich unter Wiederkehr nichts verändert."

Neos: "Die Anzahl der Sprachförderkräfte wird kontinuierlich ausgebaut. Über 370 Sprachförderkräfte unterstützen aktuell Kinder mit Sprachförderbedarf in privaten und städtischen elementaren Bildungseinrichtungen. Damit ist der Personalstand so hoch wie nie zuvor. Bis Ende 2025 werden 500 Sprachförderkräfte an Wiener Kindergärten eingesetzt sein."