Die Schule als unbekanntes Terrain: Zu Besuch in einer Orientierungsklasse

Maximal acht Wochen werden die 6- bis 15-Jährigen in Orientierungsklassen unterrichtet, bevor sie in Regelschulen, konkret in Deutschförderklassen, integriert werden, erklärt Ulrike Rötgens von der Bildungsdirektion Wien . Alle Kinder, die im Rahmen von Familienzusammenführungen (siehe Infokasten) nach Wien kommen, werden zunächst gemeinsam mit ihren Erziehungsberechtigten zu einem Orientierungsgespräch eingeladen.

Hier, in einer Klasse im Westen Wiens, der genaue Standort wird zum Schutz der Kinder nicht genannt, lernen sie, sich in einer Schule zurechtzufinden. Vokabel für den Alltag gehören dabei ebenso dazu wie die Grundregeln für das Klassenzimmer .

Ein wichtiger Aspekt sei, sagt Rötgens, dass auch die Eltern auf das neue Bildungssystem eingeschult werden. Auch für sie ist schließlich alles neu und ungewohnt. Welche Funktion hat ein Mitteilungsheft? Welche Jause gebe ich mit? Was gehört in ein Federpennal? All das wird in diesen Wochen vermittelt.

Überzeugungsarbeit ist notwendig

Einige syrische Eltern sind übrigens genauso wie einige österreichische: Dass das eigene Kind etwas nicht kann, wird nicht gerne zugegeben. In den Vorgesprächen muss man die Eltern also vorsichtig davon überzeugen, dass es das Beste für das Kind ist, in der Orientierungsklasse zu starten, erzählt das Expertenteam.

Bei den älteren Kindern, die 10- bis 15-Jährigen, ist beim Lokalaugenschein die Stimmung gut. Sie singen zwar nicht, sind aber trotzdem eifrig dabei. Auch sie lernen Bezeichnungen für Körperteile und die Namen der Monate. Im Anschluss soll eine Turnstunde stattfinden.