Schule überflutet: Jetzt werden die Schüler von der Kripo befragt

In den Herbstferien 2019, konkret in der Nacht auf den 29. Oktober, haben mehrere Unbekannte mit einer Mülltonne eine Scheibe der Neuen Mittelschule (NMS) Pachmayergasse eingeschlagen, um danach in das Schulgebäude in Wien-Simmering einzudringen.

Dort haben die Vandalen im obersten Stock den Wasserhahn in einer Toilette aufgedreht und gleichzeitig den Abschluss verstopft. Das Wasser konnte so die Herbstferien hindurch sechs Tage unbemerkt laufen. Außerdem sollen Parkettböden aufgerissen und Wände angebohrt worden sein. Als der Schaden entdeckt wurde, war das Gebäude bis zum Keller überschwemmt.