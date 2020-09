Schüsse: WEGA-Einsatz bei Delogierung

Eine Delogierung in der Johann-Strauß-Gasse in Wien-Wieden eskalierte am Donnerstagnachmittag. Anrainer berichteten gegenüber dem KURIER, dass Schüsse zu hören waren.

Die Person, deren Wohnung geräumt werden sollte, dürfte offenbar zwei Gerichtsvollzieher mit einem Luftdruckgewehr oder einer Softgun angeschossen haben.

Laut Polizei läuft derzeit eine Großfahndung nach dem flüchtigen Schützen. Die Berufsrettung berichtet von zwei verletzten Personen mit Rissquetsch-Wunden. Diese sollen den beiden Gerichtsvollziehern allerdings nicht durch Projektile, sondern mit dem Knauf einer Luftdruck-Pistole zugefügt worden sein.

