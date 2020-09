„Schoaf, Wild & Ohne“: Stadtheuriger auf Zeit

Es ist nicht alles Corona in diesem Jahr. Vieles ist auch Pop-up; zumindest in Wien. Pop-up-Radwege, Pop-up-Pools, Pop-up-Runs – ja selbst der KURIER konnte sich dem Trend nicht entziehen und eröffnete mit dem Pods & Bowls ein Pop-up-Redaktionslokal in der Mariahilfer Straße (in dem Sie jederzeit herzlich willkommen sind).

Neueste Ergänzung dieser temporären Freuden ist der Pop-up-Heurige „Schoaf, Wild & Ohne“ des niederösterreichischen Winzers Reinhard Winiwarter und der „Festwirte“ Andreas Fuith und Peter Mark. Ob ein Heuriger, der ja im ursprünglichen Sinne per se schon „Pop-up“ im Sinne von ausschließlich temporär geöffnet ist, noch einmal extra Pop-up sein muss, sei im Sinne des Trends dahingestellt.