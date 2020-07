"Schnitzelklopfer" als Tatwaffe: Streit wegen Lärms in Wien-Ottakring

Weil ein 21-Jähriger und seine Freunde in der Nacht auf Sonntag gegen 3.45 Uhr in der Koppstraße in Wien-Ottakring zu viel Lärm gemacht haben sollen, kam eine 32-Jähriger aus der Wohnung und dürfte auf den jungen Mann eingeschlagen haben. Die mutmaßliche Tatwaffe: ein "Schnitzelklopfer".

Nach den Schlägen soll der Verdächtige laut Polizei wieder in seine Wohnung geflüchtet sein - dank Zeugenaussagen fanden ihn die gerufenen Polizisten aber kurz darauf. Der Mann wurde festgenommen, der "Schnitzelklopfer" sichergestellt.

Das Opfer wurde von der Berufsrettung mit Kopfverletzungen in ein Spital gebracht.