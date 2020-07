Hubschraubereinsatz nach Fenstersturz eines Neunjährigen

Am Sonntagabend musste ein Rettungshubschrauber zu einem Einsatz in der Gellertgasse in Wien-Favoriten gerufen werden. Ein neun Jahre alter Bub war dort beim Spielen aus einem Fenster im dritten Stock gefallen. Er erlitt dabei schwere Verletzungen. Nachdem er notfallmedizinisch von der Wiener Berufsrettung versorgt worden war, wurde er in ein Krankenhaus geflogen.

Derzeit ist sein Gesundheitszustand stabil. Warum genau das Kind am Sonntagabend aus dem Fenster gefallen ist, ist derzeit noch nicht geklärt.