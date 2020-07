Mann in Lebensgefahr: Polizei ermittelt nach Fenstersturz

Die Wiener Polizei untersucht aktuell einen Vorfall, bei dem ein 36-jähriger Mann aus einem Fenster im ersten Stock eines Wohnhauses in der Brestelgasse in Wien-Ottakring gestürzt ist. Bei dem Vorfall, der sich am Samstag um 22.55 Uhr ereignete, erlitt der Mann lebensgefährliche Verletzungen.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet hatten, alarmierten die Polizei. Einige Zeugen vor Ort berichteten, dass der 36-Jährige aus dem Fenster gestoßen worden sei. Aus diesem Grund wurde ein kriminalpolizeiliches Ermittlungsverfahren eingeleitet, um den Vorfall aufzuklären.

Als die Polizei in der Wohnung ankam, war allerdings niemand mehr anzutreffen. Aussagen zufolge sollen zur Zeit des Sturzes zwei oder drei Personen in der Wohnung anwesend gewesen sein.

Der verletzte Mann befindet sich zur Stunde in intensivmedizinischer Behandlung und schwebt in akuter Lebensgefahr.