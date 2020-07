Favoriten: Anzeige nach Welpenhandel über das Internet

Am Samstag informierte eine Zeugin die Polizei, nachdem ihr über eine "Online-Börse" zwei Hundewelpen zum Verkauf angeboten worden waren. Die beiden Tiere der Rasse Pomerian-Zwergspitz wurden für je 2.000 Euro verkauft.

Bei einem in Folge durchgeführten Scheinkauf in der Columbusgasse in Wien-Favoriten wurden einem Verkäufer (22) beide Jungtiere von einer Amtstierärztin abgenommen und in das Tierquartier gebracht.