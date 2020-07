Drei Raser sind am Freitag auf der Wientalstraße in Wien-Penzing in die Radarfalle geraten: Statt mit maximal Tempo 70 waren sie mit 134, 138 und sogar 156 Stundenkilometern unterwegs.

Allen drei Lenkern droht der Führerscheinentzug, berichtete die Polizei, die am Vormittag mit einem mobilen Radarmessfahrzeug Geschwindigkeitsüberwachungen auf der Stadtausfahrt Penzing durchgeführt hatte.