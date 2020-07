Angriffe auf Polizisten: Fünf verletzte Beamte an einem Tag

Am Dienstagnachmittag führten Beamte der Polizeiinspektion Tannengasse Verkehrskontrollen in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus durch. Während dieser Kontrolle näherten sich zwei Männer dem geparkten Polizeiauto und bespuckten dieses. Danach wollten sie sich augenscheinlich an dem Fahrzeug zu schaffen machen, was von den Polizisten jedoch rasch unterbunden werden konnte.

Die Männer flüchteten daraufhin in verschiedene Richtungen. Einer der Flüchtenden, ein 18-Jähriger, konnte angehalten werden, wobei er einem der Beamten mit der Faust ins Gesicht schlug, sodass beide zu Sturz kamen. Daraufhin soll der Beschuldigte dem Polizisten noch mehrmals ins Gesicht getreten haben.

Unter Anwendung von Körperkraft konnte der 18-Jährige schlussendlich festgenommen werden, der zweite Verdächtige konnte vorerst unerkannt flüchten. Der Beamte erlitt Verletzungen im Gesichtsbereich und musste in einem Spital behandelt werden.

Beschimpft und attackiert

In den Abendstunden desselben Tages wurde die Polizei bereits zum zweiten Mal wegen eines aggressiven Mannes in eine Obdachlosenunterkunft in Wien-Meidling gerufen. Auch den Beamten gegenüber verhielt sich der beschuldigte 39-Jährige äußerst aggressiv, beschimpfte und verhöhnte sie. Nach zahlreichen Abmahnungen wurde er schließlich festgenommen.

Bei der Festnahme attackierte er die Exekutivbeamten, sodass auch hier Körperkraft angewendet werden musste. Bei der Amtshandlung erlitten vier Polizisten leichte Verletzungen.