Rätselhafter Todesfall in Wien-Alsergrund: Mann stürzt von Dachterrasse

In der Währinger Straße ist am Sonntagabend eine laut Polizei derzeit noch unbekannte Person nach einem Sturz von einer Dachterrasse gestorben. Laut Polizeisprecherin Barbara Gass kannte den Mann in dem Wohnhaus niemand. Laut derzeitigem Ermittlungsstand ist auch noch nicht bekannt, ob der Tote der Mieter oder Eigentümer der Wohnung, zu der die Dachterrasse gehört, war.

"Die Klärung der Identität des Mannes und des genauen Unfalls- oder auch Tatherganges ist derzeit Gegenstand von Ermittlungen", heißt es von der Polizei. Die Ermittlungen würden in alle Richtungen laufen. Eine Obduktion der Leiche wird am Montagnachmittag durchgeführt.