Betrunkener attackierte am Praterstern Polizisten

Am Sonntagmittag wurden Polizisten auf einen Mann aufmerksam, der am Praterstern das Alkoholverbot missachtete. Die Beamten führten eine Personenkontrolle durch und bemerkten dabei starken Cannabis-Geruch. Der 25-Jährige hatte mehrere Baggies bei sich, die offenbar Marihuana beinhalteten. Außerdem wurde festgestellt, dass sich der Mann illegal in Österreich aufhält.

Zwei Polizisten verletzt

Als die Polizisten den 25-jährigen Tunesier festnehmen wollten, attackierte er sie mit Tritten und Stößen, wodurch zwei Beamte verletzt wurden. Er konnte schließlich überwältigt und in ein Polizeianhaltezentrum gebracht werden.