Schnitzel und Gewinnspiele locken in Wiener Bezirken zur Impfung

Am morgigen Donnerstag (23. September) macht der Impfbus der Stadt Wien am Siebenbrunnenplatz Station. Von 10 bis 19 Uhr können sich Impfwillige hier immunisieren lassen. Als zusätzlichen Anreiz gibt das Siebenbrunnen Café allen Impflingen wieder ein Schnitzel aus. Auch der Handballverein "Fivers" unterstützt die Impfaktion und spendiert Freikarten für das Match am kommenden Samstag.

Eine weitere Möglichkeit zur Gratis-Impfung gibt es im 5. Wiener Gemeindebezirk am Montag, dem 27. September, im Reumannhof.

Einkaufsgutscheine gegen Stich

Eine ähnliche Aktion gibt es auch in Simmering: Im "huma eleven" wird während der Center-Öffnungszeiten (Mo-Do 9-19 Uhr, Fr 9-20 Uhr, Sa 9-18 Uhr) die Corona-Schutzimpfung von der Stadt Wien in Kooperation mit dem Roten Kreuz angeboten. Für die ersten 500 Impflinge gibt es dabei die Chance auf „Zehner“-Shopping Gutscheine im Gesamtwert von 500 €, die im gesamten "huma eleven" eingelöst werden können.

Es ist keine Voranmeldung nötig, lediglich ein Lichtbildausweis muss vorgewiesen werden und – wenn mit dabei – eine E-Card. Personen über 18 Jahre werden mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson oder BioNTech/Pfizer geimpft, Personen zwischen 12 und 18 Jahren mit BioNTech/Pfizer.