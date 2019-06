Schlagabtausch zwischen Rot und Türkis über Donauinselfest

ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer hat am Sonntag anlässlich des Donauinselfests Kritik an der SPÖ geübt: "Dass die SPÖ angesichts der rund 1,5 Steuermillionen für ihr Parteifest in Feierlaune ist, verwundert nicht."

Hintergrund: Jener Verein namens 'Wiener Kulturservice', der das Donauinselfest organisiert, zahlt für dieses rund 1,5 Mio. Euro. (Insgesamt lagen die Investitionen in das Fest in den vergangenen Jahren bei rund 4 Mio. Euro.) Der Rechnungshof kritisierte, dass von den 1,5 Mio. auch Teile für rote Parteiwerbung ausgegeben würden – daher Nehammers Kritik.

Vergangene Woche war die ÖVP selbst wegen ihrer Parteifinanzen in Kritik geraten. Der KURIER hatte über eine Großspende des Tiroler Porr-Aktionärs Klaus Ortner berichtet. Danach hatte ÖVP-Generalsekretär Nehammer bei einer Pressekonferenz erklärt, die Parteispenden seien im Wahljahr 2017 deutlicher höher gewesen als bisher bekannt.