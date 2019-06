Brot und Spiele auf der Donauinsel

Ob sich all das lohnt? Fast so alt wie das Donauinselfest ist die SPÖ-interne Diskussion über die Kosten-Nutzen-Rechnung. Vor allem angesichts der gewaltigen Dimensionen, die das Fest in den vergangenen Jahren angenommen hat, und der damit verbundenen enormen Kosten: Bei rund vier Millionen Euro lagen zuletzt die Mittel, die jedes Jahr in das Inselfest investiert werden.

Immer wieder werden parteiintern Stimmen laut, die hinterfragen, ob sich eine solche kostspielige Form der Eigenwerbung für die Partei rentiert. Ob den Besuchern überhaupt bewusst ist, wem sie dieses unvergleichlich breite Unterhaltungsangebot zum Nulltarif zu verdanken haben. Ob sie – überspitzt formuliert – sich zwar gratis Mando Diao anhören, dann aber trotzdem die FPÖ wählen.

Vielleicht hat auch deshalb Harry Kopietz, SPÖ-Urgestein und Inselfest-Mastermind der ersten Stunde, vor einigen Jahren laut über eine Eintrittsgebühr nachgedacht. Natürlich auch vor dem banalen Hintergrund, dass die Gagenforderungen für herzeigbare Live-Acts ins Unermessliche klettern.