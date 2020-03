Schlägerei vor Wiener Lokal: Schlichtender Polizist mit Messer bedroht

Eine Rauferei vor einem Lokal in Wien-Brigittenau löste in der Nacht auf Freitag einen Polizeieinsatz aus. In den Streit dürften mehrere Personen involviert gewesen sein, berichtet die Polizei. Einige von ihnen wurden verletzt.

Als die Beamten vor Ort eintrafen, versuchten sie zunächst, die Kontrahenten voneinander zu trennen. Dabei soll ein 27-Jähriger, der verdächtigt wird, bei der vorausgehenden Schlägerei jemanden verletzt zu haben, ein Klappmesser gezückt haben. Erst nach mehrmaliger Aufforderung und unter Androhung von Schüssen seitens der Polizei, legte er seine Waffe schließlich nieder.

Bei der folgenden Festnahme wehrte sich der Mann erneut und versuchte, die Beamten zu verletzten. Ein weiterer Mann, der ebenfalls der Körperverletzung beschuldigt wird, konnte fliehen, bevor die Polizei am Tatort eintraf.