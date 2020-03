Mann stahl Lebensmittel und Spendenbox: Polizei fahndet mit Foto

Ein derzeit noch unbekannter Täter soll Anfang Februar in ein Geschäft eingebrochen sein. Neben Lebensmitteln ließ der Verdächtige auch eine Spendenbox mitgehen. Dazu verschaffte er sich in den frühen Morgenstunden Zutritt, indem er eine Nebeneingangstür aufzwängte, im Anschluss über mehrere Regale kletterte und so letztlich in dem Geschäft landete.

Anhand der gesicherten Fotos veröffentliche die Polizei eine Personenbeschreibung des mutmaßlichen Einbrechers: Der Mann soll zwischen 25-35 Jahr alt sein, eine schlanke sportliche Statur haben sowie dunkles, kurzes Haar und einen Dreitagebart. Zum Zeitpunkt der Tat trug er zudem Sportschuhe und einen hellen Rucksack der Marke Fila.