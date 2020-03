Bei einem Zimmerbrand ist in der Nacht auf Donnerstag ein älteres Ehepaar in Wien-Floridsdorf ums Leben gekommen. Die Wohnung in der Schöpfleuthnergasse war durch eine massive Sicherheitstüre gesichert und musste von der Berufsfeuerwehr hydraulisch geöffnet werden. Nach etwa eineinhalb Stunden war der Brand gelöscht, für die Senioren kam jedoch jede Hilfe zu spät.