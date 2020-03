Lkw-Fahrer mit 2,28 Promille aus dem Verkehr gezogen

Am Dienstag kontrollierten die Schwerverkehrskontrollorgane der Polizei Lkw-Fahrer am Verkehrsanhalteplatz Kaisermühlen auf der A23 in Wien-Donaustadt. Bei einer Routinekontrolle eines 40 Tonnen schweren Sattelschleppers aus Litauen bemerkten die Beamten starken Alkoholgeruch.

Ein Alkomattest ergab bei dem Lenker um 8.14 Uhr am Vormittag 2,28 Promille. Dem Lenker wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen und er wurde angezeigt. Zudem musste er zur Sicherung des Strafverfahrens eine vorläufige Summe von 1.600 Euro hinterlegen.