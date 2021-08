Scharfer Gegenwind für Wiens neue Antikorruptionsbeauftragte

Pikantes Detail: Zu den schärfsten Kritikern des Semmelweis-Deals zählten – als sie noch in der Opposition waren – die Neos. Nun ist der pinke Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr für die Bestellung Winklers verantwortlich. Auf die Vorwürfe geht man in seinem Büro nicht näher ein: „Die neue Bereichsleiterin übernimmt die Vorbereitungsaufgaben, um die Rahmenbedingungen für eine Ombudsstelle für Informationsfreiheit und Antikorruption zu schaffen. Um alle Dienststellen auf Informationsfreiheit vorzubereiten, braucht es eine erfahrene Expertin, die die Abläufe in den Dienststellen hervorragend kennt“, sagt ein Sprecher.

„Der Bürgermeister hätte Winkler nicht ernannt, wenn er nicht davon überzeugt wäre, dass sie einen guten Job macht“, betont ein Sprecher von Stadtchef Michael Ludwig (SPÖ).

Winkler hatte den Semmelweis-Deal stets verteidigt: „Das ist ein gelungenes Projekt“, sagte sie 2016 im KURIER. Ein Bieterverfahren wäre nicht zielführend gewesen, der Preis sei für das Jahr 2012 üblich gewesen.