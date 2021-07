Sammler können Tribünensessel aus Wiener Dusika-Stadion kaufen

Das Dusika-Stadion am Wiener Handelskai muss bis Ende 2023 der neuen multifunktionalen "Sport Arena Wien" weichen. Der Abbruch läuft, aktuell werden die Tribünenstühle abgebaut. Sie sollen allerdings nicht im Altstoffcontainer, sondern bei neuen Abnehmern landen. Rund 5.500 Exemplare stehen zum Verkauf, wie die Wien-Holding am Mittwoch mitteilte. Einige wurden auch schon an Museen verteilt.

Das Ferry-Dusika-Stadion versprüht den Charme jener Zeit, in der es erbaut wurde - die Eröffnung fand 1977 statt. Auch die Bestuhlung zeichnet sich durch klassisches Design der 1970er Jahre aus. In Zusammenarbeit mit der Initiative Baukarussell, die unter anderem langzeitarbeitslose Menschen beschäftigt, wird sie nun abgeschraubt.