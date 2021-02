Salzige Straßen: Warum Wien eigentlich so dreckig ist

Verwendet wird Salz und Sole (Salzlösung als flüssiges Taumittel). Derzeit lagert die Stadt auf Winterdienstplätzen und im Wiener Hafen 57.700 Tonnen Salz und zwei Millionen Liter Sole. In dieser Saison (Start: 1. November 2020) wurden bereits 5.500 Tonnen Salz verbraucht. Wiens Straßen wirken derzeit aber so (dreckig), als ob die gesamte Menge an einem Tag gestreut worden wäre. Der Grund dafür: „Feuchtsalz-Technologie“.