Immer wieder hat die Politik in den vergangenen Jahren Maßnahmen gesetzt, um der Hitze im Sommer entgegenzuwirken.

2019 etwa wurde unter der damaligen Vizebürgermeisterin Birgit Hebein (Grüne) erstmals eine Hitzekarte angelegt. So war ersichtlich, an welchen Orten in Wien es besonders heiß ist – wo also Maßnahmen am dringendsten sind. Damals waren das etwa die Columbusgasse in Favoriten und das Fasanviertel im 3. Bezirk.

Vielfach geht es aber nicht nur um Sprühnebel-Kühlung von oben, sondern auch um genug Möglichkeiten für Stadtbevölkerung sowie Touristinnen und Touristen, zu Trinkwasser zu kommen.

In den vergangenen zehn Jahren hat die Stadt die Zahl der Trinkbrunnen von 900 auf 1.300 erhöht. Überall dort, wo in einem Grätzel (um)gebaut wird, wird nun routinemäßig ein Trinkbrunnen aufgestellt.

An Tagen mit extremer Hitze werden auf dem Karlsplatz, Schwarzenbergplatz und Meidlinger Platzl auch die Wasserschläuche mit Sprühdüsen wieder aufgedreht. Sonntag ist ein heißer Kandidat dafür.