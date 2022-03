Saison-Eröffnung: Die wahren Schweizerhaus-Freunde

Was die Polit-Elite des Landes – von Werner Kogler bis Sebastian Kurz – im vergangenen Jahr noch als „Tag der Freude“ pries, war heuer, zumindest vonseiten der Prominenz, kaum besucht. Wurde im Vorjahr im Schweizerhaus noch groß die Wiederauferstehung der Gastronomie zelebriert, dürften in diesem Jahr vor allem der Krieg in der Ukraine und die noch immer andauernde Pandemie die Feierlaune getrübt haben.

Nicht so bei Toni Faber: Der Dompfarrer ließ sich den Besuch nicht nehmen.

Kontrolle ist besser

Vielen anderen dürften die Wirren dieser Zeit ebenfalls nicht so sehr auf den Magen geschlagen haben. Die Stammgäste kamen nämlich in Scharen. Um Punkt 11 Uhr stürmten sie, unter dem Applaus der Kellner, durch die großen grünen Tore ins Lokal. „Alle kommen rein“, schrie ein Besucher in einer der hinteren Reihen – vermutlich zur Beruhigung der Masse. Und tatsächlich, jeder der hineinwollte, bekam einen der 2.350 Plätze im Lokal oder im Garten. In den abgelegenen Ecken blieben einige davon sogar leer.