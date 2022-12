Säure-Angriff an Wiener Wohnungstüren: Täter derzeit unbekannt

Unbekannte Täter sollen in einem Wohnhaus in der Schopenhauerstraße in Währing versucht haben, in fünf verschiedene Wohnungen einzubrechen. Dabei sollen sie Salpetersäure auf die Schlösser gesprüht haben. Die Polizei bestätigt diesen Vorfall. Allerdings sei es den Tätern nicht gelungen, in die Wohnung einzubrechen, heißt es bei der Polizei.

Die Ermittlungen würden derzeit noch laufen.