Mit 1,96 Promille mehrere Pkw-Reifen in Wien aufgestochen

Ein Zeuge hat am Samstag in Wien-Meilding einen Mann beim Aufstechen von Autoreifen beobachtet und die Polizei verständigt. Gegenüber den Beamten gestand der 28-Jährige mehrerer solcher Taten, bei denen er sich mit dem Messer am Finger verletzte.

Eine intensivere Vernehmung des Deutschen war aufgrund eines Alkoholpegels von 1,96 Promille nicht möglich, hieß es im Bericht. Der blutende Verdächtige wurde ins Spital gebracht und nach der Behandlung auf freiem Fuß angezeigt.