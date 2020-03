Sacher und Widersacher: Das Geheimnis der berühmten Torte

Angebot und Nachfrage

36.000Torten pro Jahr verkauft das Sacher. Davon ein Drittel zum Mitnehmen (In den Hotels und Cafés in Wien und Salzburg, den Cafés in Graz, Innsbruck und Parndorf, Innsbruck, über die Gebr. Heinemann auf den Airports Wien, Sbg. und Frankfurt und im Partnershop in Bozen.) Ein Drittel verkauft das Sacher stückweise in den Cafés und Restaurants, ein Drittel wird versendet.

Die Sachertorte ist auch im Ausland beliebt: Der größte ausländische Markt ist Deutschland, gefolgt von den USA