Rund 300 Teilnehmer bei Corona-Demo am Wiener Heldenplatz

Gegenveranstaltung

Auch bei der „Gegenveranstaltung“ gegenüber des Heldenplatzes am Ring, sei nur wenig los gewesen, wie Jammer erklärt. Hier wurde eine Rave-Party angemeldet, um gegen die Corona-Gegner zu demonstrieren. Am Nationalfeiertag waren bei einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen in der Wiener Innenstadt zahlreiche Verstöße gegen das Covid-19-Maßnahmengesetz registriert worden, die Versammlung war aber nicht aufgelöst worden. Polizei und die Wiener Gesundheitsbehörde (MA 15) schoben einander die Verantwortung zu. Die Polizei forderte sogar das Verbot der Demonstration. Bei der Demo am Samstag war auch ein Experte der MA15 im polizeilichen Einsatzstab dabei. Am Abend planten einige Teilnehmer noch eine Lichterfahrt um den Ring und einen Marsch vom Heldenplatz zum Burgtheater und wieder zurück über den Ballhausplatz.

Neben den bereits beschriebenen Versammlungen gibt es am Samstag weitere Demos: „Insgesamt gibt es 58 angezeigte Veranstaltungen in Wien, ein typischer Samstag“, resümierte der Polizeisprecher.