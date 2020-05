Rudolfsheim-Fünfhaus: Erneuter Erfolg im Kampf gegen Drogenhandel

Nachdem Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) bereits am Vortag einen großen Drogendeal in der Brigittenau vereiteln konnten, schlugen die Ermittler am 27. Februar am Wieningerplatz in Rudolfsheim-Fünfhaus erneut zu.

Bereits im Vorfeld konnte ein 26-jähriger Serbe ausgeforscht werden, der wegen des Verdachts des Suchtmittelhandels unter Observation gestellt wurde. Ende Februar griffen die Polizisten schließlich ein und nahmen den Mann auf offener Straße fest.