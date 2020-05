Mutter und Kind am Praterstern mit dem "Abstechen" bedroht

Ein Passant musste am Montagabend am Praterstern in Wien-Leopoldstadt die Polizei rufen, da er einen sichtlich verwirrten Mann beobachtet hatte, der eine Frau und ihr kleines Kind mit dem " Abstechen" bedroht haben soll.

Die Polizei hielt den Mann kurze Zeit später in der Nähe an, auch die Mutter und das zweijährige Kind waren noch vor Ort. Der Mann habe sie ohne Grund einfach angesprochen und bedroht, gab auch die Mutter gegenüber den Beamten an.

Der 46-jährige Österreicher, der laut Polizei dem Drogenmilieu zuzuordnen sei, wurde vorläufig festgenommen. Ein Waffe dürfte er aber nicht dabei gehabt haben.

Verpassen Sie keine Meldung von Polizei, Feuerwehr oder Rettung mit dem täglichen KURIER-Newsletter: