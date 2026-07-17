Postenschacher, Sexismus, Machtgehabe: Protokolle belasten Walter Ruck

Nur einen Tag, nachdem Marktamtsleiter Andreas Kutheil über sich selbst gestolpert ist und nach massiven Vorwürfen seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - es ging um Sexismus, Rassismus und Mobbing - , zurückgetreten ist, kochen Anschuldigungen gegen den nächsten mächtigen Mann hoch. Nur ist dieser ungleich mächtiger als der ehemalige Marktamtsleiter: Walter Ruck, Wiens Wirtschaftskammerpräsident, steht einmal mehr in der Kritik. Seit Monaten reißen Vorwürfe zu Postenschachern und Ausnutzen seiner Machtposition nicht ab. Das profil hat heute Protokolle eines Geheimgesprächs veröffentlicht, das Ruck geführt haben soll. Der Inhalt: Sein Verhältnis zu Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ), wie er sich mit ihm Postenvergaben ausmacht, seine Vorstellung von Macht, die Geringschätzung seiner eigenen Partei und auch Sexismen.

Laut profil erzählt Ruck unter anderem von einer Postenbesetzung: Wie bereits mehrfach, auch vom KURIER, berichtet wurde, gibt es Ungereimtheiten bei der Bestellung von Manfred Juraczka als zweiter Geschäftsführer der Wiener Wirtschaftsagentur, die der Stadt Wien gehört. Der Posten war, wie die Wiener Zeitung damals aufdeckte, nie ausgeschrieben worden. „ Meinst du das jetzt ernst?‘“ Ruck dürfte in der Runde, die Gesprächspartner nennt das profil aus Quellenschutzgründen nicht, erzählen, wie er dabei eine Rolle gespielt habe. Er habe „den Michi“, also Ludwig, im Schweizerhaus getroffen und ihm Juraczka vorgeschlagen. Der Bürgermeister soll damals, so erzählt es jedenfalls Ruck mit „Meinst du das jetzt ernst?‘“ geantwortet haben. Nach ein wenig Ruck'scher Überzeugunsgarbeit soll Ludwig „Wenn du das willst“ geantwortet haben. Juraczka gab sein Gemeinderats-Mandat ab, für das Ruck Bauernbündler Martin Flicker vorgesehen hatte, um „eine super Achse zu bilden“.

Laut profil erklärte ein Sprecher des Wiener Bürgermeisters auf Anfrage, dass es „im Sinne des Gründungsgedankens der Wirtschaftsagentur Wien gelebte Praxis ist, dass die Wirtschaftskammer Wien den zweiten Geschäftsführer vorschlägt“. Ludwig soll – auch das ist die Erzählung Rucks – Finanzstadträtin Barbara Novak (SPÖ) die Bestellung Jurackas mit den Worten „Der Präsident hat einen Vorschlag gemacht, sag bitte nicht gleich Nein.“ nahegebracht haben. Ihre Antwort demnach: „Na dann.“ „Ich bin aus der Zeit gefallen“ Mit Novak hatte Ruck laut ihm selbst jedenfalls seine liebe Mühe. „Heast, ich will nicht mit einer Frau. Da kann ich nicht in den Weinkeller runtergehen, was ist des?“, ist eines der Zitate im Gesprächsprotokoll. Mit Novaks Vorgänger Peter Hanke, mittlerweile SPÖ-Infrastrukturminister, habe er hingegen gern eine Flasche Wein aufgemacht und eine Zigarre geraucht. „Ich bin aus der Zeit gefallen“, sagt Ruck selbst.