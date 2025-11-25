Am Montag vor einer Woche legte der einstige ÖVP-Chef Manfred Juraczka sein Mandat im Gemeinderat zurück – und verkündete, dass er ab sofort als zweiter Geschäftsführer der städtischen Wirtschaftsagentur Wien tätig sein werde. Der KURIER berichtete.

Jetzt wird Kritik an der Bestellung laut: Diese sei ohne Ausschreibung erfolgt, fand die Wiener Zeitung heraus. Das Stellenbesetzungsgesetz schreibt vor, dass Stellen von Vorständen und Geschäftsführern in Unternehmen, die der Kontrolle des Rechnungshofs unterliegen, ausgeschrieben werden müssen. Das gilt auch für die Wirtschaftsagentur, die sich in öffentlichem Eigentum befindet.

Präsidentin ist Wiens Wirtschaftsstadträtin Barbara Novak (SPÖ), auch der Wiener Wirtschaftskammer-Chef Walter Ruck (ÖVP) sitzt in dem Gremium. Die Wirtschaftsagentur wurde im Jahr 1982 gemeinsam gegründet.